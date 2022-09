Comparte

El portero del Real Betis Claudio Bravo tuvo una particular confesión con respecto a su futuro. Y es que el chileno estuvo a punto de quedarse sin club tras no poder ser inscrito por el cuadro verdiblanco. Aunque eso se solucionó pudo empujar al seleccionado a culminar su carrera.

En ese sentido, el portero chileno se refirió a la disyuntiva en la cual se encontraba, donde comentó en Canal Sur Radio de Sevilla que “tuve la posibilidad de salir. O me quedaba aquí o se acababa mi carrera. Estamos muy cómodos y lo otro no me agradaría”.

“No voy a mentir, hubo un par de ofertas para salir pero las desechamos. La familia es muy importante para mí y está feliz aquí”, agrega Bravo. Asimismo, confesó que “lo pasé mal por cuanto uno quiere entrenar y jugar, pero tenía la confianza en el club de que se iba a solucionar".

Además, Bravo dice estar muy contento en el Betis: “Me mantiene vivo ver el estadio lleno y la presión que te da ver a la afición. Tengo la mente puesta aquí, estaría feliz si me quedo aquí. Estamos muy cómodos. Es un buen club, vestuario y cuerpo técnico increíbles, y el plano familiar. Eso es lo que me mantiene activo. Siendo sincero, si es aquí, seguiré y ya se verá si es posible. Pero es más complejo seguir si no es así. Tengo otras opciones más allá del fútbol”.

Asimismo, sobre el gran inicio de temporada del Betis, Bravo comentó que "había la idea de acumular muchos puntos en este inicio, porque hemos mantenido casi todo el plantel y nos hemos reforzado bien”.

También, el meta chileno aclaró que no le incomoda la rotación en el club: “Nosotros nunca sabemos previamente si vamos a jugar. Los dos trabajamos para jugar y la competencia nos ayuda a los dos”.

Finalmente, el meta abordó la ausencia en la selección, pese a que aún se siente parte de La Roja: “Hacer las cosas como las estoy haciendo me mantendrá las puertas de la Selección abierta. Eso depende del entrenador, pero yo sé cómo prepararme y cómo competir”.