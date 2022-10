Comparte

Este jueves el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo visitará a la Roma por la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League.

En la antesala del partido, el entrenador portugués del cuadro italiano José Mourinho, analizó a su próximo rival y elogió al director técnico chileno.

“La dificultad que tenemos es jugar contra un equipo de calidad, con una identidad clara, un gran entrenador y mucha experiencia. Tienen una filosofía propia que se ve en el modo que juega. Son un equipo que ha ganado y eso es algo que no es fácil si no eres de los tres mejores en España”, afirmó.

“Será un partido muy difícil para nosotros, pero también para ellos. Va a ser un once contra once más 60.000. El ‘Benito Villamarín’ es un estadio fantástico que apoya a su equipo, pero yo me fio del mío, de mi banco y de los 60.000 aficionados”, añadió.

“Betis es un equipo con una gran cantidad de soluciones. Si juega Iglesias o William José, Canales o Fekir, Canales y Fekir… no lo sé. Como Pellegrini no me dirá lo que va a hacer, yo tampoco. Me repito: va a ser un partido difícil, un once contra once más 60.000”, sentenció.