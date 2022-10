Comparte

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a su estadía en la testera del fútbol chileno y al proceso de Eduardo Berizzo en la banca de la selección chilena.

“Lamentablemente, uno se sienta en este sillón y te dicen que eres corrupto, que eres ladrón, sinvergüenza, mafioso… una cantidad de palabras que no conllevan todas las cosas que uno ha vivido antes de sentarse en este sillón”, dijo el mandamás de la Asociación en conversación con Pelotazo al Vacío del periodista Jorge Gómez.

Sobre el proceso de Eduardo Berizzo en la Roja, en tanto, sostuvo que “los resultados tienen que venir en las Clasificatorias, que es donde realmente valen los puntos y vale el análisis profundo”.

Por último, tuvo palabras para la apelación al TAS por el caso de Byron Castillo. “Uno nunca tiene que perder la fe en nada. Independientemente de todos los obstáculos que se pongan en la vida, yo siempre lo pongo como objetivo, y si no resulta, no resulta. Pero si resulta… Y aquí quería decir algo, la gente critica en el fútbol por sí o por no, siempre. A ti, con la decisión que tomes, te critican. Sea una o sea la otra, y uno ya tiene costumbre de que tiene que hacer esto por convicción”, cerró.