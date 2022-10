Comparte

Cobreloa sufrió una baja sensible de cara a la recta final del Campeonato de Ascenso. El delantero Roberto Gutiérrez sufrió una fractura y se perderá el resto de la temporada.

Así lo confirmó el propio atacante a través de su cuenta de Instagram. “Triste porque no era como uno quisiera terminar la temporada. Lastimosamente se confirma una franctura en la C6. Quiero agradecer a todos los que me han escrito y han estado pendientes de mi estado de salud”, dijo Gutiérrez.

“Ya mentalizado en apoyar desde afuera a mis compañeros con más ganas en el último pasito que nos queda. Agradecer a todos los hinchas de Cobreloa por tanto cariño durante todo este período y decirle que me entregué al 100% en todo momento, incluso jugando 25 minutos fracturado después del golpe”, añadió.

El delantero, además, anticipó que no se retirará a fin de temporada. “La idea del retiro ya no existe en mi cabeza y en estos meses me recuperaré al 100% para en enero estar listo para una nueva batalla”, afirmó.

“A veces en vez de pensar en lo difícil y duro que es el camino piensa en lo increíble que será tu historia con todo lo que has superado y sigues firme”, sentenció.