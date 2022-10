Comparte

El delantero de Colo-Colo, Juan Martín Lucero, se refirió a la decisión de las autoridades de impedir hinchas albos en el crucial duelo ante Coquimbo Unido y la imposibilidad de recibir la copa en caso de coronarse campeones ante los piratas.

“Nos dolió no haber conseguido el título en el partido pasado, pero también pensamos en frío que era 4 fechas antes. Ahora tenemos una nueva oportunidad. Sería lamentable que en caso de un buen resultado no entreguen la copa”, dijo el goleador en conferencia de prensa.

“Si bien Argentina no es un ejemplo en materia de seguridad en los estadios, las cosas se afrontan. Acá nos quejamos de la inseguridad, pero estamos avalando lo que podría llegar a pasar sin siquiera intentarlo. Y que no le den el trofeo es avalar la inseguridad que se vive. Ojalá se pueda corregir, es feo lograr un objetivo y que no te entreguen la copa o no poder dar la vuelta olímpica”, añadió.

Lucero también se refirió a la opción de que Gustavo Quinteros parta al final de la temporada. “Gustavo es un gran técnico, lo ha demostrado en su estadía en Colo-Colo. Nosotros lo hemos visto enfocado en el club, él esta ahora a muerte con nosotros porque tenemos una final el domingo y así lo ha demostrado”, afirmó.

“Sinceramente no puedo pensaren qué puede pasar en el futuro cuando no hay nada concreto. Gustavo nos demuestra día a día que está con nosotros, muy contento y muy alegre. Estamos metidos en el partido del domingo”, agregó.

Por último tuvo palabras sobre la posibilidad de continuar en Colo-Colo. “Estoy contento, creo que ha sido un gran año. Llegar y tener un título que está muy cerca sería maravilloso. Mi objetivo principal es ser campeón, conseguido eso intentaré sumar en lo personal (goleador del torneo). Primero está el equipo”, cerró.