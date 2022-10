Comparte

El director técnico de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, confirmó que Ronnie Fernández y Cristóbal Campos protagonizaron una pelea tras el entrenamiento del pasado sábado.

Miranda advirtió que no todo lo que se ha hablado respecto al cruce entre los jugadores es cierto y adelantó que ambos futbolistas serán sancionados.

"La razón por la que estoy acá es para intentar cerrar el tema, se han especulado demasiadas cosas, las cuales no todas son verdad", dijo el estratega en conferencia de prensa.

“Efectivamente, hubo un episodio el sábado que pasó en nuestro entrenamiento. Lo estamos manejando de forma interna y no me corresponde entrar en detalles, pero claramente, y lamentablemente, los hechos de violencia hoy están como muy normales. No son normales, pero pasan en un grupo de personas, hay roces, diferencias de pensamiento, ha pasado en muchos otros lugares”, agregó.

“No significa que esté bien, todo lo contrario, está mal. Pero he conversado con las personas que están involucradas, tomaremos las medidas que estimemos necesarias en conjunto con el club y eso es lo que puedo decir. Lo que sí quiero expresar que obviamente se ha especulado mucho respecto a esto, no todo lo que ha salido es verdad. Hay muchas versiones que han salido que no son verdades y eso lo quiero dejar bastante claro”, añadió.

“Las sanciones no las hemos determinado aún. Las vamos a conversar con el club y con los jugadores y lo que sí tengo claro es que esto nos va a hacer más fuertes. El grupo está fuerte, está bien, ha sido un año complicado que no todo grupo de jugadores podría haber aguantado y este grupo ha demostrado ante cada adversidad saber levantarse y no tengo ninguna duda que este grupo está bien, que los objetivos no cambian en nada. Si bien a nadie le gustó lo que sucedió, el grupo sigue firme, pensando en los objetivo que nos hemos planteado y eso a mí me deja tranquilo”, continuó.

“Estas situaciones ojalá no ocurrieran nunca. Como aquí estamos en un Club tan grande, se magnifica. Lo que me deja tranquilo es que el grupo está bien. Tengo la convicción que el grupo se hará más fuerte", sentenció.