El director técnico de Deportes Antofagasta, Javier Torrente, se refirió a la posibilidad de que su equipo pierda los puntos por el encuentro suspendido ante Palestino el pasado fin de semana. El entrenador pidió que el duelo se reprograme y se utilice el mismo criterio que primó en otras situaciones.

“Esperemos que tenga una resolución positiva y podamos tener la posibilidad de dirimir esos tres puntos dentro de un campo de juego”, comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

“Es muy importante para cualquier Federación de Fútbol que se entienda que los puntos deben ganarse y perderse en la cancha y que lo único sagrado que tienen las competencias deportivas es el acto del partido de fútbol, que es la parte que el hincha disfruta y donde deben disputarse los puntos”, agregó.

“Los puntos obtenidos en el Tribunal o en reclamos no son puntos válidos, ese es mi punto de vista”, insistió.

Torrente, además, recordó situaciones donde los partidos fueron suspendidos y finalmente se reprogramaron. “Lo más importante de un torneo es la disputa de los partidos de fútbol. Los hinchas pueden interrumpir un partido de fútbol como pasó en Copa Chile en el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica, y el partido debe reprogramarse y jugarse, como se hizo”, afirmó.

“Lo mismo en el duelo entre Unión Española y la U, donde no se pudo jugar por una cuestión administrativa, policial o lo que sea, no se puedo jugar en Playa Ancha y se reprogramó. En un partido similar, debido a que Colo-Colo no pudo hacerse los PCR a tiempo, Antofagasta ya pasó por una situación donde no se le permitió jugar por una resolución que era ajena a Colo-Colo”, añadió.

“En este caso es una resolución de la Municipalidad, donde el estadio estaba designado para otra actividad y eso hizo que el partido no pudiera jugarse. No es culpable Palestino, no somos culpables nosotros y creo que lo único sagrado debe ser el juego. Los Tribunales están para que se jueguen los partidos”, sentenció.