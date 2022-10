Comparte

El candidato a la presidencia de la ANFP, Lorenzo Antillo, se volvió a referir al rol que tiene Francis Cagigao en la ANFP luego de que el español lo acusara de "buscar vender" con su crítica, en diálogo con ESPN.

"El rol del Gerente Deportivo no se ha justificado. No quiero entrar en polémica, pero él va a terminar su vínculo. Una vez que seamos nosotros los que comanden el nuevo periodo en la ANFP, veremos… Pero a él lo trajo Milad y no es resorte mío", dijo Antillo en conversación con Deportes en Agricultura.

Por otro lado, el candidato a la presidencia habló sobre el futuro de Eduardo Berizzo a la cabeza de la ANFP en caso de ser electo como presidente.

"Lo peor que uno puede hacer en un cambio de gobierno en estos procesos, es cortarlo. El objetivo siempre es clasificar al Mundial, pero lo más lógico para un proceso iniciado es evaluarlo e interiorizarse en él. Darle continuidad a Berizzo es lo lógico", explicó Antillo.

Revisa la entrevista completa a continuación