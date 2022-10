Comparte

Universidad de Chile tiene prácticamente asegurada su permanencia en Primera División. Este logro en una parte importante se lo debe a sus jugadores formados en casa, quienes han deleitado con su gran calidad y carácter. Uno de ellos es Lucas Assadi, quien se transformó a sus 18 años en titular indiscutido en la oncena azul.

Sin embargo, este gran presente individual pudo interrumpirlo bruscamente la pandemia, ya que en diálogo con Las Últimas Noticias, el joven delantero de la U confesó que pensó en dejar el fútbol y dedicarse a estudiar.

"Entrenábamos todos los días por zoom y obviamente no es lo mismo que estar en una cancha. Estuvimos un mes en el CDA y nos devolvieron a las casa. Ahí me desmotivé demasiado. Seguí entrenando a la par de mis compañeros, pero más desmotivado", narró Assadi.

Además, el joven agregó que "les comentaba que no quería entrenar por zoom y mis papás me decían que siguiera porque quedaba poco de pandemia. También me decían que no podía tirar por la borda años de entrenamiento y que esto tiene su recompensa".

"Pensé en dejar la U y dedicarme a estudiar. Habría estudiado algo relacionado con matemáticas. Siempre se me dio fácil esa asignatura", añadió.

Por suerte, lograron convencer al talentoso futbolista para que continuara en la actividad, y ahora tiene sus metas claras en el fútbol. "Quiero dejar algo bonito en Universidad de Chile. Lo tengo bien claro. La idea es ganar un título con Universidad de Chile. Ya veremos después, pero la verdad es que no pienso mucho en esas cosas, ni tampoco le tomo mucha atención cuando mencionan que podría irme de la U", sostuvo el jugador de 18 años.

Por otro lado, mostro su deseo de jugar en la U con Alexis Sánchez: "Sería muy bonito. Me gusta la personalidad que tiene, siempre está pidiendo el balón aunque se equivoque, siempre quiere tenerla y hacer jugar al equipo. Esa personalidad de Alexis es la que me gusta, igual que el número 7″.

Finalmente, sobre su futuro apuntó con que le gustaría "jugar la Champions. Ese es mi sueño y llegar a España o Inglaterra. Por mi juego, pienso que la liga española me vendría bien, pero para eso tengo que ir quemando etapas, tratar de mejorar en mi juego, tomar buenas decisiones en el campo y trabajar en la definición, que no se me ha dado mucho".