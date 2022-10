Comparte

Kylian Mbappé se puede transformar en el deportista mejor pagado de la historia. Sí, y aún no está contento en el PSG. Es que el francés, de cumplir su contrato hasta el 2025 acumulará un total de 630 millones de euros brutos. Bru-tal.

Así lo informó el medio Le Parisien, donde señalaron que el delantero campeón del mundo con Francia en 2018 puede superar a Lionel Messi como el futbolista mejor pagado del deporte.

Recordemos que Mbappé firmó un contrato hasta 2024 con el PSG y con la posibilidad de ampliarlo por un año más. Todo esto en medio de las especulaciones de una posible partida al Real Madrid.

Entonces, si logra cumplir con el contrato fijo y la extensión del mismo, tendrá un vínculo millonario nunca antes visto. Pero, ¿cómo se dividen las cifras del contrato con el PSG?

De acuerdo al medio anteriormente mencionado, el futbolista obtendrá un salario bruto por temporada de 72 millones de euros. Además, tendrá un bono de firma e 180 millones por renovación (pagado en tres cuotas). Y, finalmente, tendrá bono de fidelidad: si no sale en 2023, cobrará 70 millones si no lo hace en 2024 cobrará 80 y si no lo hace en 2025, cobrará 90.

De esta forma, Mbappé llegará a la cima de los mejores pagados del mundo por sobre Lionel Messi, que recibió 555 millones en 2017 por cuatro años y Patrick Mahomes, jugador de fútbol americano, quien ganó en 2010 por 10 años, 510 millones.

En cuanto a los futbolistas, tras Mbappé y Messi se ubica Neymar al PSG con 267 millones, Cristiano Ronaldo al Real Madrid, con 220, y cierra el top 5 Gareth Bale al Real Madrid, con 178.