El Mundial de Qatar 2022 se acerca a pasos agigantados y las selecciones clasificadas comienzan a definir a los jugadores que dirán presente en la cita planetaria.

Durante la jornada, la selección mexicana dio a conocer la lista preliminar de 31 jugadores, donde finalmente saldrán los 26 escogidos por el director técnico Gerardo Martino.

Una de las ausencias en la nómina fue Javier Hernández, delantero de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer.

Chicarito no fue considerado por Martino, por lo que el ex Manchester United no estará presente en el Mundial de Qatar 2022.