Comparte

Juan Martín Lucero fue un gran descubrimiento para Colo-Colo. El argentino logró cubrir un puesto donde los albos no podían encontrar al indicado, por lo mismo no quieren dejarlo partir. De hecho, desde Macul aseguraron que irán por la compra de su pase.

Y es que las intenciones de ambas partes es continuar con esta relación. Así también lo aclaró el propio Lucero en diálogo con TNT Sports.

"Si es por mí yo me quedo acá. No tengo la necesidad de irme, a no ser que sea algo difícil de rechazar. Estoy muy bien y feliz. Lo sabe mi familia, amigos y el club (…) En un club tan grande, siempre quieres pelear todo. Cada derrota duele como un puñal, porque se siente el doble", sostuvo el Gato.

Además, añadió que "la Libertadores es la copa que más deseo tener. La edición de este año me dejó sensaciones de bronca e impotencia, fue un sabor muy amargo".

"Estuvimos a la altura y lo demostramos. Después pasaron cosas y bajamos el rendimiento y nos quedamos sin nada", insistió.

Recordemos que los albos para poder hacer efectiva la compra del pase del argentino tendrá que desembolsar la cifra de 900 mil dólares.