El director técnico chileno del Real Betis, Manuel Pellegrini, valoró el triunfo sobre el Ludogorets, que le permitió asegurar el primer lugar del Grupo C de la UEFA Europa League.

"La conclusión más importante es que pudimos ganar y asegurar el primer puesto. Hicimos un primer tiempo ante un equipo que juega muy bien y era complicado, ya lo sabíamos. No tuvimos quizás la intensidad que requiere para amortiguar su trabajo ofensivo, tuvieron un par de oportunidades, pero en el segundo tiempo cambiamos actitud, fútbol, intensidad y logramos superarlos", dijo el Ingeniero tras la victoria.

El DT nacional reconoció que “jugamos un muy mal primer tiempo, fuimos conscientes todos en el vestuario. Quizás la misma razón de creer que manteniendo una posesión lenta el empate nos servía, quizás inconscientemente, uno tiende a jugar menos acogiéndose a mantener el marcador en blanco”.

Sin embargo, “hubo un cambio total de actitud, intensidad y fútbol para superarlo, porque no solo no jugamos bien el primer tiempo, el Ludogorets jugó muy bien. Es un equipo complicado que sabe atacar. En el segundo tiempo los superamos y por suerte nos encontramos con ese gol que nos permite clasificar primero y sumar ya 13 puntos de 15, que no es fácil en la Europa League”.

“Nos clasificamos ante un rival muy complicado que juega muy bien al fútbol. Tenemos compromisos difíciles ahora en LaLiga así que el hecho de jugar contra el HJK Helsinki ya clasificados antes del derbi con el Sevilla no es una ventaja, pero sí un desgaste menos en un campeonato que está muy sobrecargado de partidos”, cerró.