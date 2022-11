Comparte

Universidad de Chile no pudo ante Unión Española y quedó eliminada de la Copa Chile. El cuadro azul esperaba avanzar hasta la final para salvar un año para el olvido, no obstante, los azules sucumbieron en Santa Laura.

Una eliminación que Cristián Caamaño, comentarista de Deportes en Agricultura, responsabiliza a Sebastián Miranda y el plantel azul, además de Michael Clark.

"Esto se empezó a descomponer hace varias semanas y los responsables son los jugadores. Esta llave la perdió Cristóbal Campos y Ronnie Fernández, la descompuso Pablo Aránguiz. Cuando la U eliminó a la Católica y se salvó del descenso, vino un relajo absoluto. Los jugadores empezaron a hacer lo que quieren y Miranda perdió el timón, que desencadenó en la eliminación de ayer", lanzó Caamaño.

Asimismo, agregó que "hay mucha responsabilidad de Miranda, pero todo esto lo empezó a descomponer el plantel. El ego de Cristóbal Campos y Ronnie Fernández, futbolistas que hay que analizar si deben o no estar en la U".

En la misma línea, arremetió contra Campos: "Si la U quiere un arquero titular, este tiene que pensar en lo colectivo y no en lo individual. No como Campos, que llega con una camiseta azul, cuando piden la blanca. Un jugador que cree que está por sobre cualquier autoridad en el club".

Además, sobre Ronnie Fernández remarcó que "un delantero como Fernández que no anota desde julio, habla por sí solo. Además, manchó la jineta de la U con la pelea con Campos".

Para finalizar, disparó contra Michael Clark, donde sostuvo que "el año pasado prometió que la U no iba a volver a estar al borde del descenso, pero la situación empeoró. Este equipo va a sacar un porcentaje de puntos aún menor que la del año pasado. ¿Y dice que las cosas van a cambiar? Si él sigue cambiarán para peor, ya que no tiene la capacidad para conducir Azul Azul, porque trabajan con gente que no es idónea. No tienen dedos para el piano. ¿A qué se puede aferrar el hincha de la U? Absolutamente, a nada".

"Esto es lo que construyó la dirigencia de la U; jugadores sin categoría, sin jerarquía, más preocupados de su bienestar personal y de sus salidas nocturnas, un plantel con más faltas disciplinarias y a partir de ahí todo lo que pase es algo lógico", cerró.