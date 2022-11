Comparte

El histórico futbolista chileno, Carlos Caszely, tuvo palabras para Manuel Pellegrini, a quien destacó por su carrera como entrenador en Europa. Sin embargo, el otrora goleador aseguró que el Ingeniero nunca dirigirá a la Roja.

En conversación con Agencia EFE, Caszely sostuvo que “Manuel Pellegrini no va a dirigir nunca a la selección chilena”.

“Hace un tiempo, su mejor amigo, su compadre, su hermano, Arturo Salah, fue presidente de la Federación y él no quiso venir. No quiere pasar malos ratos, aquí en Chile no te perdonan ni una cuando diriges a la selección”, añadió.

Por último, el ex atacante anticipó el derbi entre el Betis y el Sevilla de este domingo. “Aunque uno vaya en la punta y otro esté muy mal, las cosas se van a equilibrar, como sucede en todos los clásicos. El resultado es incierto”, cerró.