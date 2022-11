Comparte

Colo-Colo tendrá su primera baja para el 2023. Se trata del formado en los albos Carlo Villanueva, quien no renovará en los albos luego de una irregular temporada.

El volante ofensivo terminará contrato en diciembre de este años, pero no continuará. Así lo anunció el mismo jugador a través de sus redes sociales, donde se despidió del cacique.

"Hoy toca despedirme del club de mis amores, al cual le tengo un cariño gigante por haberme formado y haberme entregado las mejores herramientas para avanzar en mi carrera", comentó Villanueva.

Además, tuvo una autocrítica de su paso por Macul: "Me voy con nostalgia por qué sé que pude dar mucho más de mí, pero me tocó aprender muchísimo. Le quiero dar las gracias a cada persona que vivió mi proceso y me ayudó a llegar mi objetivo. Espero volver algún día con la madurez correspondiente y volver a ser campeón con la camiseta mas linda de este país!".

De esta forma, los albos pierden a su primer jugador para la temporada 2023, donde Gustavo Quinteros espera una gran inversión para competir en Copa Libertadores.