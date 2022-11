Comparte

Colo-Colo cayó por 3 a 4 ante River Plate en el triangular amistoso y Gustavo Quinteros si bien no quedó conforme con algunos rendimientos individuales, destacó la intención de revertir el marcador.

"El partido fue emocionante y con muchos goles. Cuando hay muchos goles se comenten errores, sobre todo en la marca. Pero valoro la voluntad de los jugadores para revertir la situación. Pero se hizo difícil con un jugador menos", comentó el DT albo.

Además, no quiso referirse al arbitraje, pese a su evidente molestia por el cometido de Roberto Tobar: "Del árbitro no hablo. No me interesa. Ya está, ya se equivoco".

Por otro lado, el entrenador se refirió a la opciones de reforzar el plantel, donde aclaró que ya habló con la dirigencia en cuanto a sus deseos.

"Ya le comunique a los dirigentes que hay que agregar un jugador por línea. El tema del arquero ya está cerrado. Ahora tenemos que buscar en las otras líneas para fortalecer el equipo", indicó el entrenador boliviano.

En la misma línea se refirió a la situación de Gabriel Suazo, donde no quiso aconsejar al lateral como lo hizo con Pablo Solari cuando sonaba en el América de México, ya que entiende que son situaciones distintas.

"La situación de Suazo es distinta porque lamentablemente quedó libre y lo de Solari fue una venta. Siempre que un equipo hace bien las cosas, la gente se pone a mirar nuestros jugadores. Son decisiones personales. Cuando nosotros planifiquemos el plantel debemos fortalecerlo y después reemplazar a los jugadores que se van por uno mejor o del mismo nivel", indicó Quinteros.

Aunque no escondió su molestia por la inminente salida del capitán de Colo-Colo: "Ya hablé con la gente del club y le di mi opinión. Es una pena muy grande para el equipo que un jugador de su jerarquía se vaya de esa manera".

"No hay un jugador como él para reemplazarlo. Nos pasó lo mismo con Solari. Es un problema grande para el equipo porque tampoco tenemos cupos de extranjeros", recalcó.