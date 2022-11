Comparte

Juan José Ribera dejó de ser entrenador de Audax Italiano. El cuadro de La Florida decidió no extenderle contrato al DT y este busca alternativas. Una de las que apareció en las últimas horas es la de vestir el buzo de Universidad de Chile.

En este sentido, Ribera en diálogo con Deportes en Agricultura sostuvo que "es un lindo rumor. Que suene nuestro nombre en un equipo tan grande como la U es un orgullo. Tenemos los números para que esta opción se dé, fuimos el segundo mejor equipo de la segunda rueda".

Además aclaró que "seguramente quienes nos representan acercaron nuestro nombre. Pero nada, es un rumor lindo. Veremos qué pasará".

Por otro lado, J.J.Ribera se refirió a su salida del cuadro itálico, sosteniendo que fue una "decisión de la directiva. Nunca se me hizo una oferta ni se me ofreció seguir. Esperé hasta el final y cumplimos un objetivo que se fue armando en el camino. Después de eso me dijeron que iban a optar por otro cuerpo técnico".

"Ahora esperamos firmar el finiquito, arreglar un tema de los premios acordados y a buscar alternativas", sentenció.