Colo-Colo y Gustavo Quinteros ya piensan en el 2023. Es por eso que en conversación con Deportes en Agricultura, el DT albo ser refirió a la conformación del plantel y la situación de algunos nombres, como Gabriel Costa y Gabriel Suazo.

"Hace un tiempo le dije a Daniel Morón y a los dirigentes, con claridad, los puntos a tener en cuenta. El primero es agregar un jugador de jerarquía y nivel internacional en cada línea. Después vienen las renovaciones de contrato y ver a los que vuelven. Si nosotros queremos un equipo más fuerte, hay que analizar bien cada jugador y a quienes el club está dispuesto a incorporar", sostuvo Quinteros.

"Entre todos tenemos que crecer y dar un paso más. Fortalecer el equipo y aspirar a algo más allá del torneo local. Uno como profesional es ambicioso y quiere dar un paso más en el plano internacional. Además, la gente también te va a exigir. Así que espero que el proyecto sea ese, así sería lindo continuar", añadió.

Además, se refirió a la situación de Gabriel Costa, quien dijo que aún no se han acercado a él para la renovación.

"Costa es un jugador muy importante, sobre todo en este proceso. La idea mía es que todo el plantel se quede y agregar un jugador por línea, de jerarquía, y evaluar las renovaciones. Pero no sé en qué está la parte económica, aunque yo ya comuniqué que quiero que siga", aclaró el entrenador que se encuentra en Argentina visitando a su familia.

Por otro lado, abordó la situación de Gabriel Suazo, quien quiere partir de Colo-Colo hacia el extranjero. En ese sentido, Quinteros no se resigna a que pueda continuar.

"Gabriel es un chico muy inteligente y sabe que si le sale una muy buena oportunidad, donde pueda crecer, él la va a tomar. Y si esto no pasa y sale una posibilidad que no es conveniente, él se va a quedar. Él es muy inteligente y quiere mucho al club. Entonces, no lo dejará por cualquier posibilidad, aunque sea económicamente mejor", sostuvo el boliviano-argentino, agregando que "aún tenemos esperanzas de que Gabriel Suazo se pueda quedar".