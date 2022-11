Comparte

En la antesala del duelo amistoso frente a Colo-Colo, el director técnico nacional, Manuel Pellegrini, se refirió al encuentro y también tuvo palabras para los jugadores que le hubiese gustado dirigir en Europa.

“Estoy contengo de venir con Betis a jugar estos partidos. Es un prestigio para el club y personalmente para mí”, dijo el entrenador chileno.

“Vi el partido de Colo-Colo con River Plate y fue muy abierto y disputado. Espero se haga un muy buen encuentro en Concepción para el público, siempre divido entre partidos amistosos y oficiales, pero veo a Colo-Colo en buen nivel y por eso salió campeón”, agregó.

Respecto a los jugadores que le hubiese encantado dirigir, el Ingeniero no lo dudó. “He tratado de dirigir muchos jugadores chilenos además de los que he dirigido. Me hubiese encantado tener a Alexis Sánchez o Arturo Vidal, todos jugadores con una trayectoria muy difícil de copiar para alguien”, afirmó.

“Han sido jugadores de los clubes más importantes de Europa. Me hubiese gustado dirigir a los que mencioné, pero tampoco he podido tener a todos los chilenos que quisiera solo porque yo también lo soy”, añadió.