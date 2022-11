Comparte

Colo-Colo continua en la búsqueda de refuerzos, sobre todo para reemplazar a Gabriel Costa, quien según la prensa peruana está muy cerca de firmar por Alianza Lima.

En ese sentido han rondado diversos nombres para reforzar ese puesto vacante, dentro de los cuales aparece el de Sergi Santos y Derlis González, del Philadelphia Union de la MLS y Olimpia de Paraguay, respectivamente, según informó DaleAlbo.

Lo del paraguayo sorprendió y al mismo tiempo ilusionó a los hinchas albos. No obstante, en diálogo con Deportes en Agricultura, el representante del paraguayo, Renato Bittar, descartó cualquier posibilidad.

"No he hablado con nadie y por los valores que tiene Derlis no hay ninguna posibilidad de que se vaya a algún equipo sudamericano. Tiene dos años más de contrato con Olimpia", lanzó el empresario.