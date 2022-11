Comparte

Cuando Saúl Canelo Álvarez amenazó a Lionel Messi por supuestamente haber pisado la camiseta de México, saltaron todos. Uno de ellos fue Sergio Agüero, quien le mandó un particular mensaje por Twitter.

Tras aquello ambos deportista volvieron a dialogar a través de Whatsapp, así lo expresó en Twitch el ex futbolista, en una conversación junto a Javier Chicharito Hernández e Ibai Llanos. Ahí bromeó: "Si nos encontramos, él no me puede pegar, porque es como un arma; va preso".

Luego, el Kun explicó su encontrón con el mexicano por redes sociales: "Cuando ‘Canelo‘ dijo que le pegaría a Leo ahí saltamos todos. Antes de pegarle a él me pega a mí y nos caga a piñas a todos".

"Me mandó un audio ¿Sabes el cagazo (susto) que tenía? Cuando veo Whatsapp y leo ‘Canelo’, mensaje de audio’, digo… la madre que me parió", explicó sobre la nueva interacción con el boxeador.

"Me dijo ‘pinche cabrón, pues me gustabas, culero. Yo le contesté ‘Señor ‘Canelo’, me parece que te estás equivocando, no conoces a Leo, en ningún momento está pisando la camiseta de México. En el vestuario se suelen dejar las cosas… le expliqué un poco; y que reconociera que se equivoca’, y el me dijo que respetara su opinión", terminó explicando Agüero.