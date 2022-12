Comparte

Matías Zaldivia está cerca de convertirse en jugador de Universidad de Chile. El defensor, que no renovó contrato con Colo-Colo, podría arribar a los azules en su calidad de jugador libre.

Esto provocó la molestia de Mauricio Pinilla, comentarista de Deportes en Agricultura y ex jugador de Universidad de Chile, quien no quiere que el defensor arribe por su pasado albo. "Zaldivia me encanta, lo encuentro un tremendo jugador, un tremendo tipo, pero ¿otra vez lo mismo?", dijo Pinigol.

"¿Quién te asegura que le dará a la U el liderazgo que le daba a Colo-Colo? Me traigo a un defensa de afuera, uno con cojones… un paraguayo, un uruguayo", agregó.

Pinilla enfatizó que el defensor no debería llegar por haber vestido los colores de Colo-Colo. "Insisto, Zaldivia me encanta, es un tremendo jugador. Pero la U no puede seguir llevando jugadores de Colo-Colo, punto", lanzó.

"La U necesita jugadores que lleguen a impregnarse de la camiseta de la U, no que vengan con pasado en Colo-Colo", insistió.

"Zaldivia es un tremendo jugador, sería un gran aporte. Si no hubiese jugado en Colo-Colo lo traigo hoy mismo", cerró Pinilla.

