Comparte

El entrenador de Brasil, Tite, aclaró que él ni sus dirigidos le faltaron el respeto a Corea del Sur en la celebración de los goles. Esto luego que el ex futbolista Roy Keane criticara los festejos de la Verdeamarela.

“No consigo creer lo que veo. Nunca vi tanto baile. Sé que tiene un punto de cultura, pero es realmente irrespetuoso con el rival. Son cuatro goles y ellos lo hacen en cada uno de ellos. El primer baile o lo que sea que hagan, bien. Y entonces el técnico se involucra. No estoy feliz por eso. No creo que eso sea nada bueno”, dijo el ahora comentarista deportivo.

En la conferencia post partido, Tite señaló que no le faltaron el respeto al rival y explicó que él bailó en uno de los festejos por una apuesta. “Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que, si marcaba él algún gol, lo haría. Cuando consiguió marcar… sabemos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuoso o algo así”, dijo el entrenador brasileño.

“Y no es verdad. No queríamos ser irrespetuosos. Por eso intentamos esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento”, agregó.