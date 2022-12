Comparte

Ramiro González, nuevo defensor de Colo-Colo, se refirió a la lucha por la titularidad que tendrá en los albos y aseguró que esto "potenciará al plantel".

“Con muchas ganas de presentarme con los compañeros, conocerlos y plantearnos los objetivos que tenemos por delante”, dijo sobre su llegada al club.

Respecto a su condición física, sostuvo que “estoy bien, entrenando, así que estoy contento y con muchas ganas por el presente y el futuro”.

“No es una revancha. La verdad es que lo tomo contento, es donde quiero estar. Estoy feliz y con mucha ilusión”, añadió.

Sobre la lucha por la titularidad, en tanto, indicó que “todos siempre quieren ser titulares, esa es la actitud que hay que tener, sino no nos sirve de nada como equipo. Lucharemos todos por un lugar y eso potenciará al plantel”.

“Como tiene que ser, sana. Competir por un lugar y por el bien del equipo siempre”, agregó.

González no quiso referirse a la conformación del plantel para la próxima temporada, pero aseguró que "hay una base, y no por nada son los campeones del fútbol chileno. La intención seguramente será mejorar en la copa”.

Por último, se mostró ilusionado con ser nominado a la Roja. “Es un sueño que tuve pendiente. En su momento no se dio cuando me tocó estar acá en la Unión. Ojalá, quien dice, me agarra más maduro, pero creo que todavía tengo tiempo”, cerró.