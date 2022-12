Comparte

Las ligas más importante del orbe comienzan a volver de a poco tras la Copa del Mundo. Una de ellas es la Ligue 1, la cual tiene al PSG como líder. Y precisamente el entrenador del cuadro parisino habló en conferencia de prensa en la previa de sus regreso a las canchas.

Una de las preguntas principales fue sobre la final del Mundial que protagonizaron dos de sus pupilos: Lionel Messi y Kylian Mbappé. En ese sentido, el DT Christophe Galtier habló sobre los insultos que recibió el delantero francés.

“Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado. Felicitó tanto a Leo como a Scaloni. Eso es lo que me importa”, lanzó Galtier.

Por otro lado, el entrenador se refiro a la ausencia de Lionel Messi de los entrenamientos: “Tras ganar y las celebraciones de estos últimos días, decidimos que se quede en Argentina hasta el 1 de enero. Aquí volverá el 2 o el 3”.

Finalmente, habló sobre el regreso de Mbappé a los entrenamientos y su disponibilidad para jugar este miércoles ante el Estrasburgo.

"Su prestación durante el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente”, sentenció Galtier.