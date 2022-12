Comparte

Este martes Universidad de Chile presentó a Nicolás Guerra como su nuevo refuerzo. El atacante de 23 años se mostró feliz por volver a los azules y aseguró que deben aspirar a lo máximo.

“Como grupo tenemos que aspirar a lo máximo, la U exige estar en lo máximo. Tenemos que tener una mentalidad ganadora, no solo en partidos, es en todo el campeonato. En lo personal aporta con goles y asistencias”, señaló en conferencia de prensa.

Guerra repasó su estadía en el club y valoró su paso por Ñublense. “Mi paso por la U fue muy bueno al principio y no terminó como quería, pero la decisión de ir a Ñublense fue lo mejor que me pasó. Ahora que se me presentó la oportunidad y no lo dudé. Quiero demostrar en la cancha lo mucho que he crecido y espero aportar con un granito de arena por los objetivos”, afirmó.

Por último, se refirió a la posición que más le acomoda en el campo de juego. “Si bien ocupé muchas posiciones desde que debuté, donde me he sentido más cómodo es de centro ataque, que puede ser de nueve, doble nueve o media punta. Pero también lo he hecho en los costados, pero siempre me sienta cómodo el centro”, cerró.