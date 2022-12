Comparte

El volante de Colo-Colo, Esteban Pavez, se refirió al traspaso de Matías Zaldivia a Universidad de Chile y aseguró que para él le es indiferente.

“Es cosa de él, él toma la decisión. A mí no me va ni me viene”, dijo el mediocampista del cacique.

“Todos los jugadores cumplen su ciclo, a mí me ha tocado ir y volver. Además, no estoy para hablar de jugadores de otros equipos”, afirmó.

“Lo que más me importa es Colo-Colo y los futbolistas que vienen llegando”, sentenció.