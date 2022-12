Comparte

Se acabó el descanso. El Betis junto a todo los equipos españoles volverán a la actividad y Manuel Pellegrini volvió a las conferencias de prensa. El chileno tuvo que enfrentar las preguntas sobre el futuro de una de sus figuras, Borja Iglesias.

Es que durante los últimos días apareció el supuesto interés del Atlético de Madrid por el atacante español. Ante esto, Pellegrini aseguró que "son todo especulaciones, mientras las cosas no sean hechos concretos es mejor no valorar. Borja está centrado en lo que tiene que hacer aquí, ya veremos si pasa o no pasa. Pero de momento no tengo valoración sobre especulaciones".

De la misma forma, Pellegrini no quiso hablar sobre algún posible reemplazante: "No especulo con los jugadores que pueden salir, son temas que no tienen ninguna certeza".

Finalmente, lanzó se refirió al mercado de fichajes de cara a la segunda rueda, donde fue claro en señalar que no están las condiciones de hacer contrataciones importantes.

"No se puede saber si habrá movimientos desde fuera hacia el club. En el club no hay intención de hacer cambios ni capacidad económica para ir al mercado. Ojalá que no salga nadie", aclaró.

"Si se concreta alguna salida importante ya veremos cómo lo solucionamos. Si hay una oferta que realmente sea una solución me parece perfecto, pero debilitar al plantel por quitarse un sueldo ya he dicho lo que me parece", sentenció Pellegrini.

El Betis volverá a la competencia en LaLiga este jueves, cuando enfrente al Athletic de Bilbao en el Benito Villamarín a las 15:15 horas.