Este jueves, Jorge Sampaoli atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo entre Sevilla y Celta de Vigo. Sin embargo, la conferencia de prensa no estuvo exenta de polémicas, puesto que el ex entrenador de la Roja encaró a un periodista y lo acusó de inventar noticias.

El comunicador Tito González reveló un supuesto quiebre entre Sampaoli y Monchi, director deportivo del Sevilla, por la falta de incorporaciones de cara a la segunda parte de la temporada. Situación que el casildense desmintió categóricamente.

“Usted publicó una cosa que no es verídica, porque a lo mejor necesita que eso pase para mantener su trabajo, y eso lo entiendo, pero en esa necesidad de información constante se generan situaciones inventadas y espero que usted mejore la fuente porque queda muy expuesto”, indicó el entrenador.

“Usted relacionó el vínculo de hablar con una persona con el enojo con otra, eso es su fantasía, pero más allá de que usted publique lo que se imagina, le genera un titular. Usted no vio un enojo, usted vio que hablé con otra persona”, insistió.

“No se lo digo porque esté enojado con usted, simplemente le digo que usted necesita de eso. A lo mejor su jefe le genera obligatoriedad que hace que su fantasía genere un titular. Y sinceramente, en el momento que está el equipo y la situación del club, este tipo de cosas no ayudan. No hay ningún tipo de verdad en lo que usted refiere. Es raro lo que usted imaginó”, completó.

La respuesta del periodista no se hizo esperar. “Usted se equivoca al decirme esto aquí, mejor me lo decía fuera si quiere, no aquí en una rueda de prensa que no está para eso. Yo no lo inventé, no tengo nada más que hablar”, afirmó el comunicador.

Sampaoli, en tanto, contestó enfáticamente. “Sí, usted lo inventó”, sentenció.