Comparte

Universidad de Chile viajó a la cuarta región de nuestro país para enfrentar dos partidos amistosos: ante Coquimbo y Rosario Central. En ese contexto, el entrenador Mauricio Pellegrino advirtió a Cristóbal Campos sobre la llegada de un nuevo arquero.

Sobre la conformación del plantel, el entrenador de los azules sostuvo que "siempre el plantel esta sujeto a mejora, por muchos motivos. Cuando hay un cambio de contexto hay jugadores que mejoran y otros que empeoran. Todavía nos queda mucho tiempo y hay muchas situaciones que tenemos abiertas para mejorar el plantel".

En ese contexto, Pellegrino se refirió a la integración de un arquero, donde Cristopher Toselli corre con ventaja para fichar en los azules. En ese sentido, se pensaba que el que llegara era para ser suplente de Cristóbal Campos, aunque el DT azul advirtió que "yo necesito un arquero, no un segundo".

Finalmente, Pellegrino aclaró que ya le comunicó a quienes no serán considerados para el 2023. "Con la mayoría de los que no seguirán he hablado de forma personal. Recibí un plantel de más de 40 jugadores y hay que ser responsable con el club", cerró.