Polémica en Francia. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, disparó con todo contra el ex futbolista Zinedine Zidane. Todo esto tras la posibilidad de Zizou de llegar a la banca de Brasil.

En diálogo con el medio español RMC, Le Graet fue contundente con sus respuesta a la consulta sobre la posibilidad de que Zidane asuma como DT de Brasil. "No me importa", fue lo que lanzó el dirigente.

Pero sus declaraciones no se quedaron ahí, ya que detalló: "Me sorprendería si fuera allí (Brasil). Pero él hace lo que quiere, a mi no me importa. Nunca lo conocí, nunca nos planteamos separarnos de Didier. Él puede ir donde quiera".

Finalmente, Le Graet comentó se refirió a si Zidane lo llamó para mostrar su intención de dirigir a Francia, a lo que el presidente de la FFF contestó que "¿Si Zidane intentó contactarse conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría respondido el teléfono".

Estas palabras sorprendieron en el país Galo y no dejaron indiferente a nadie. De hecho, la nueva figura de la selección, Kylian Mbappé, se refirió a este tema en sus redes sociales y respaldó a Zizou.

"Zidane es Francia. No se le falta el respeto a la leyenda", escribió el delantero del PSG en su cuenta de Twitter.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Y la reacción también llegó desde la prensa francesa. Por ejemplo, L’Equipe también apoyó a Zidane y tituló en su portada: "Inaceptable", con la imagen de Le Graet.

Se arrepintió

Un día después de la polémica Noel Le Graet se disculpó a través de un comunicado por sus palabras "torpes y mal expresadas".

"Me gustaría presentar mis disculpas personales por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido", señaló el dirigente.