Gary Medel vive los últimos años de su carrera. Por lo mismo, siempre que se abre un mercado de fichajes en el fútbol chileno se especula sobre un posible regreso del Pitbull a la Universidad Católica, el equipo de sus amores.

No obstante, una reciente declaración del defensor a Corriere dello Sport, hipotecó este deseo de los hinchas cruzados por lo menos por unos años más. Es que Gary declaró que “mi familia y yo nos queremos quedar acá. Quiero jugar en el Bologna hasta los 40 años”.

Además, agregó que “a cierta edad se va negociando por una temporada a la vez, pero sigo igual: viejo, pero nunca me rindo”.

En la misma línea, Medel contó detalles de sus fórmulas para mantenerse en vigencia a sus 35 años: “Entreno aunque sienta dolor. Tengo una cámara hiperbárica en el departamento de mi suegra y me meto máximo dos horas. No sé qué hace, pero me ayuda, cuando salgo me siento mejor”.

Finalmente, habló de los objetivos que se plantea con el club rossoblú: “Quiero llevar al equipo a competencias europeas. No sólo es una ambición, es mi deseo. Se lo merece la ciudad. No sé qué falta, pero está el objetivo y depende de todos”.