El regreso de Marcelo Bielsa a la Premier League tendrá que esperar por ahora. El rosarino rechazó la primera oferta hecha por el Everton y se mantendrá sin dirigir tras su salida del Leeds.

No obstante, los Toffees no se quedarán con la sensación de no haber hecho lo suficiente y volverán a insistir por le argentino, según informó Times. Es que Bielsa es el gran deseo de la dirigencia del cuadro ubicado en Liverpool, por lo que no quieren resignarse tan pronto.

Los motivos del primer portazo

Durante horas de la mañana el diario británico Daily Mail confirmó que Marcelo Bielsa había rechazado la primera oferta del cuadro que viste de azul luego de sostener una primera reunión.

Según el mismo medio, uno de los motivos que frena el regreso del rosarino a la Premier es el momento de la temporada en la que se encuentra la competencia.

“El argentino tiene serias reservas sobre hacerse cargo de Goodison Park en un desarrollo que llega como un gran golpe a las esperanzas del Everton”, apuntó el medio británico.

De esta forma, habrá que esperar si en un segundo acercamiento logran convencer al Loco para volver a la Premier League, donde dirigió por última vez al Leeds United.