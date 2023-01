Comparte

El delantero chileno Ignacio Jealdino fue presentado como nuevo jugador de Sporting de Gijón. El atacante de 27 años regresa a Europa tras su paso por Coquimbo Unido.

En su presentación, el delantero manifestó estar "muy contento de poder llegar a este Club y más con el Grupo Orlegi, que ha hecho muy buenos campeonatos en cada equipo que gestiona".

"He estado entrenando con Lorenzo desde que llegué para poder estar al nivel de mis compañeros. Si hubiese llegado lesionado no me hubiese puesto a entrenar. Lorenzo es un tipo que te saca el 110%. Ya puedo ser opción para poder jugar el fin de semana", agregó.

Por último, Jeraldino contó que se encontró con "un equipo muy unido, con muchos jóvenes. Hay muy buena calidad de toque del balón y hay muy buenos jugadores para pelear por estar más arriba".

Jeraldino vivirá su segunda experiencia en Europa tras su paso por el Parma de Italia. Sporting Gijón, además, será el octavo club de su carrera tras sus pasos por Unión San Felipe, Unión La Calera, Audax Italiano, Atlas (México), Santos Laguna (México) y Coquimbo Unido.