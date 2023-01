Comparte

Molestia causaron los dichos de Zlatan Ibrahimovic contra la Selección Argentina. De hecho, Sergio Kun Agüero se lanzó con todo contra el sueco para defender a sus ex compañeros campeones del mundo.

"Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más", fueron las palabras que lanzó Zlatan, a las que complementó con que "Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar".

Ante esto la reacción del Kun no tardó en llegar y cuestionó los dichos del sueco: "¿Digo lo que pienso o no? Recordemos que vos jugando también te portabas mal. Creo yo, ¿no? O sea que, al final, no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar", sostuvo el argentino en su canal de Twitch.

"Recordemos en la cancha que tienes comportamientos, digamos, malos. Algunos planchazos. Alguna piña (golpe de puño), recuerdo que en Galaxy le pegaste una piña y luego, me acuerdo, te hiciste como que te dolió y te pisó. ¿Para ti eso es portarse bien o portarse mal? Pensemos", complementó el ex futbolista.

Además, recordó un clásico de Manchester, cuando el vestía la camiseta del City y Zlatan la del United. "Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que eres el menos indicado para hablar", recalcó Agüero.

Y para cerrar, Agüero calificó a Ibrahimovic como "un jugador bastante peleador. Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales".