Comparte

Uno de los duelos más recordados del Mundial de Qatar 2022 es el que protagonizaron Argentina y Países Bajos por los cuartos de final. Con Lionel Messi como figura, la albiceleste se impuso en los penales, en un duelo que no estuvo exento de polémicas.

En la previa, el director técnico neerlandés, Louis Van Gaal, señaló que Messi “no juega mucho cuando el rival tiene la posesión de la pelota”. Estos dichos no cayeron bien en el delantero del París Saint-Germain y tras marcar el segundo gol del partido, se lo dedicó al entrenador con un particular gesto.

Lionel Messi dedicando el gol a Louis Van Gaal

Tras el encuentro, el capitán argentino protagonizó otro tenso momento, cuando discutió con el delantero Wout Weghorst y le dijo: “Qué mirás, bobo. Andá pa’ allá”.

Sin embargo, a más de un mes de aquel recordado partido, Lionel Messi dijo estar arrepentido de lo ocurrido. “No estaba preparado (el gesto contra Van Gaal). Salió en el momento y sí que sabía lo que se había comentado antes del partido, lo que él había comentado”, dijo a Andy Kusnetzoff en la primera entrevista que ha concedido tras el Mundial.

“Algunos de mis compañeros me decían ‘viste lo que dijo’ a propósito. Nos poníamos 2-0 y después en el momento, no me gusta eso que hice, eso que pasó después con el ‘andá pa’ allá’”, añadió.

“Son momentos de mucha tensión, mucho nerviosismo, pasa todo muy rápido y no te da para pensar en nada. En realidad, no estaba nada pensado, se fue dando así y como digo, no me gusta dejar esa imagen”, continuó.

Sobre el recordado “andá pa’ allá”, indicó que “fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas en la cancha con ese jugador y con un par más. Al momento de tensión, roces, cruce, de que se te ponga el partido así, la calentura con el árbitro también. Estaba en la zona mixta y recién había terminado el partido. Y bueno, sé que hay de todo ahora”, completó.