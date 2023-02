Comparte

Rui Costa, presidente del Benfica, se mostró crítico por la partida de Enzo Fernández al Chelsea y advirtió que el campeón del mundo con Argentina no quería permanecer en el elenco portugués.

“Enzo Fernández no quería quedarse en el Benfica. No nos dio ninguna oportunidad. Hice todo lo que pude. Me siento triste, pero no lloraré por un jugador que no se quiso quedar”, lanzó el mandamás del club.

“El compromiso con la afición no es golpearse el pecho. El compromiso con la afición es lo que hicimos en Arouca”, añadió.

Rui Costa, además, detalló que “le propuse al Chelsea venderlo en verano por un precio más bajo y que se quedara en el club para pelear la Champions League, pero el jugador no mostró interés en seguir aquí. Desde que llegó el Chelsea fue imposible hacerle cambiar de opinión”.

“Hicimos de todo para que Enzo no saliera, pero él nunca quiso quedarse. Solucionamos que se quedara hasta final de temporada sin perder dinero, pero se mostró en desacuerdo. Ya ahí, él no podía entrar más en este vestuario. No podía jugar más con el Benfica. No lloro por los jugadores que no quieren vestir nuestra camiseta”, sentenció.