Lionel Messi ya está feliz. El argentino ya logró el título más importante de su carrera: la Copa del Mundo 2022. El delantero del PSG repasó el largo camino hacia el título y dejó la puerta entreabierta a su presencia en el Mundial 2026.

"Siempre he dicho que por edad es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol y lo que hago, mientras que esté bien y me sienta en condiciones físicas, y siga disfrutando, lo voy a hacer", dijo el astro argentino al diario Olé.

Además, precisó que "por edad y tiempo me parece difícil, pero depende de cómo va mi carrera. Voy a cumplir 36 años y tengo que ver qué es lo que voy a hacer".

En cuanto al título obtenido en Qatar, Messi contó que lo había deseado "muchísimo. Tanto tiempo en la selección, había estado cerca en 2014. Fue mucho sacrificio, mucha derrota, muchos momentos duros que tuve que pasar, y fue una situación hermosa".

Finalmente, reconoció que se emociona al recordar la obtención de la Copa y viendo los videos de la gente cantando, además de lo que generó es al pueblo argentino.

"Fue un mes donde la gente lo vivió al máximo, lo disfrutó muchísimo, no solo la final, sino el mes general, cada partido que ganamos la gente salió a festejar y lo disfrutaban. Ser campeones del mundo, quedó demostrado en los festejos, fue especial, diferentes generaciones. Ver las caras como lo vivían es algo increíble", cerró.