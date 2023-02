Comparte

Manchester United tuvo un especial renacer en la segunda rueda de la Premier League. El cuadro inglés goza de buena salud luego de la salida de Cristiano Ronaldo del club y está cómodo en puestos de Champions League. Por lo mismo, no quieren problemas que lo saquen del foco.

Sin embargo, una ‘piedra’ apareció en el camino. Se trata de la situación de Mason Greenwood, quien fue absuelto de las acusaciones de asalto y violación, por lo que debe reintegrarse al United.

No obstante, según The Sun, el plantel de los Diablos Rojos no quiere que vuelva, ya que sienten que puede afectar el buen ambiente en la interna.

Ahora, lo que es seguro, de momento, es que Greenwood tendrá que unirse a la Sub 21, donde fue inscrito a inicio de temporada. Mientras que Erik ten Hag juntos con los directivos del club evaluarán si reintegrarlo o desprenderse de él.

Además, hay que aclarar que Greenwood no juega desde enero del 2022, por lo que sería incierto su nivel. No obstante, el delantero de 21 años tiene contrato hasta el 2025.