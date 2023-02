Comparte

El defensor Sergio Ramos cumplirá dos años en el Paris Saint-Germain. Un cambio de aires complicado para el español, el que en su gran parte ha estado marcado por las lesiones, aunque ahora ha tomado mayor continuidad.

Pero todas estas idas y vueltas con las lesiones le han hecho dudar sobre si tomó o no una buena decisión de partir del Real Madrid. Así lo confesó Ramos en diálogo con el sitio oficial de la UEFA en la previa del duelo entre su club y Bayern Munich por los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Después de llegar a PSG, todo salió mal. Me lesioné, me costó recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, equipo y entrenador. Dudé sí había hecho lo correcto o no. No obstante, mi carrera siempre se ha definido por la constancia, perseverancia y el trabajo duro. Se trata de seguir luchando, eso dará sentido a las cosas que ocurran en el futuro", comenzó Sergio Ramos.

Además, agregó que "dejar a Real Madrid fue, obviamente, un cambio muy grande. Mi objetivo siempre es seguir ganando. Gané mucho con ellos, pero pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires… para intentar ayudar a un equipo como PSG. Aunque el proceso fue un poco duro al principio, todo ha salido bien".

Por otro lado, sobre el duelo ante los bávaros, Ramos sostiene que "cuando pienso en el Bayern, pienso en el día que marqué contra ellos en 2014. Sabemos que es uno de los mejores equipos a los que nos vamos enfrentar, será un reto enorme. Superarlos, sería un mensaje positivo para el mundo. Para ganar la Champions League hay que vencer a los mejores, y Bayern siempre está entre ellos todos los años".

Finalmente, sentenció diciendo que: "Hay algunos de los mejores jugadores del mundo en el club, pero para ganar hay que unirse y remar todos hacía en la misma dirección. Si un equipo triunfa es porque ha dejado atrás sus egos personales. El objetivo de esta temporada es unirnos, aportar la mejor versión de nosotros y mantener el equilibrio como equipo. Eso es más importante que cualquier estrella que podamos tener en nuestras filas".