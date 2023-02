Comparte

Alexis Sánchez vive una gran temporada en el Olympique de Marsella. Sin embargo, no se olvida de su pasado en Inter, de hecho, confesó que aún tiene contacto con algunos ex compañeros y que aún no "entienden" su salida del cuadro italiano.

"¿Podría seguir siendo útil en Inter? Mis ex compañeros me dijeron eso, que todavía no entienden mi despedida, pero yo quería jugar. El fútbol es así", comentó el Niño Maravilla con Sky Sport.

"Agradezco el cariño de toda la gente de Inter, incluso en el vestuario, pero todo depende de cómo quiera jugar el entrenador", continuó.

"Estoy feliz en Marsella, quiero seguir aquí. Algunos de mis excompañeros todavía me escriben diciendo ‘bravo Niño'", sentenció.