Comparte

Lionel Messi aún no define su futuro post PSG. El argentino aún no renueva con los parisinos y al parecer no continuará. En ese contexto, el entrenador del Inter de Miami, Phil Neville, confesó que están interesados en el campeón del mundo para dar un golpe al mercado de la MLS.

En diálogo con The Times. el DT confesó que "no voy a negarlo ni a decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets".

Aunque aclaró que "desde que me sumé a Miami hemos sido vinculados con muchos jugadores top, desde Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fábregas y Luis Suárez… a todos ellos puedes mencionarlos".

"Siempre vamos a estar vinculados a los mejores jugadores del mundo, tuvimos a Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi y ahora tenemos la oportunidad de traer a algunos designados antes de sus retiros", sentenció Neville.