El entrenador de Lanús, Frank Kudelka, se lanzó contra el director técnico de River Plate, Martín Demichelis, quien no lo saludó en la previa del duelo entre ambos equipos.

“No conozco al entrenador de River. Su antecesor, un señor, lleno de títulos, Marcelo Gallardo, acortaba las distancias y no se sentía en un trono”, dijo el ex estratega de la U en conferencia de prensa.

“Él venía a buscarnos. Aquellos que nunca estaremos en una institución tan grande entendemos que ellos logran un lugar de privilegio. A veces soy incorrecto, pero nunca dejo de saludar a nadie. No creo que nadie tenga un trono”, agregó.

Por último, Kudelka puntualizó que “siempre tengo la costumbre de saludar a los colegas, pero él (Martín Demichelis) no lo vi. Más tarde, fui expulsado. Cuando se producen los momentos feos yo me entero en el vestuario y voy a buscarlo, pero él ya no estaba más. Saludé al PF, hablé con Leo Ponzio, le pedí disculpas por cómo tuvieron que salir”.