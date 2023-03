Comparte

Nicolás Gamboa recibió una dura sanción luego de las acusaciones que recibió por parte de Marcelo Díaz y otros jugadores en el polémico partido entre Audax Italiano y Universidad Católica.

Es que el juez fue acusado de insultar a algunos futbolistas y otros procedimientos indebidos en el duelo anteriormente mencionado, por lo que recibió una sanción de 15 partidos sin poder dirigir, según detalló La Tercera.

“Se sanciona al denunciado señor Nicolás Gamboa Reyes con la pena de quince (15) partidos de suspensión para el desempeño de cualquier labor arbitral en el fútbol profesional, incluyendo funciones de árbitro, árbitro asistente, cuarto árbitro, integrante del VAR en cualquiera de sus denominaciones y toda otra función relacionada. Para el cómputo de esta sanción se deberá considerar las fechas oficiales del Campeonato de Primera División, temporada 2023, sin perjuicio de lo cual, en tanto no se cumplan las fechas de sanción, el Sr. Gamboa no podrá desempeñar las antedichas labores arbitrales en ninguna otra competencia organizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional”, explica la sentencia de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.

Además, se explica que el fallo fue unánime, aunque detallan que hubo algunas discrepancias en cuanto a la cuantía de la sanción. Asimismo, en el texto “se encuentra acreditado que el árbitro don Nicolás Gamboa usó un lenguaje indebido y soez al referirse e increpar a un jugador del club Audax Italiano, sin que sea relevante que los epítetos fueron pronunciados en un momento del partido distinto al precisado en la denuncia”.

“No obstante, y reiterando la impropia acción del árbitro, lo que merece un juicio de reproche que se reflejará en lo resolutivo de esta sentencia, el Tribunal debe ponderar en su justa medida que los insultos acreditados fueron dichos junto a un llamado al jugador a mantener la calma y conminándolo a que evite una expulsión", agregan en el documento.

“Claro está que la plausible intención del árbitro, el momento álgido del partido o la poca experiencia del juez del encuentro no pueden ser causales exculpatorias del pronunciamiento de insultos y/o groserías hacia un jugador el cual, claramente, está en una posición que no le está permitido responder o entrar en diálogo con el árbitro, so riesgo de ser reglamentariamente amonestado o expulsado del campo de juego”, detallaron en el escrito.

“Al árbitro, dada su investidura, autoridad y preparación se le debe exigir un estándar superior en cuanto al estricto apego al cumplimiento de las reglas, la ética deportiva y el fair play. Considerando que el árbitro es quien debe controlar el cumplimiento de las reglas del juego por parte de los jugadores, no hay dudas que el primer llamado a cumplir con las reglas y conductas apegadas a la deportividad y buenas prácticas es el propio árbitro”, sentenciaron.