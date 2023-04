Comparte

El arribo de Marcelo Bielsa a la selección uruguaya es inminente. Solo separan detalles al rosarino de la banca charrúa y pese a la gran expectación que existe, hay algunos que no están del todo de acuerdo con la llegada de un extranjero a ese puesto.

Uno de ellos es el ex entrenador de La Roja Martín Lasarte, quien en diálogo con Radio Carve Deportiva expresó que "no porque sea argentino. No me gusta que venga un técnico extranjero a dirigir a la selección uruguaya".

Además, añadió que "esta era la chance para que un técnico uruguayo dirija a la selección", y continuó explicando que "Bielsa marcó un cambio en Chile. Cambió la mentalidad de los jugadores chilenos. Cuando esa generación dorada empezó a faltar, aquello que era aplicable hace 10 años hoy es imposible".

También destacó que "una charla de Bielsa vale la pena. Hay técnicos que desde el punto de vista teórico, está bueno sentarse un rato a escucharlos. No significa que desde el punto de vista táctico lo pueda llevar a cabo. Ojalá que le vaya bien en Uruguay".

Por otro lado, sobre el momento de la selección charrúa explicó que "no es un caos el momento que está viviendo la selección uruguaya. Para mí Diego Alonso no era una mala opción para que siguiera en el cargo. Pero hay algunos que piensan que está todo mal, que hay que barrer con todo y traer a un técnico argentino".

Y volvió a criticar la decisión de la inminente llegada de Bielsa: "Siempre tendemos a minimizar lo que hacen los técnicos uruguayos, cuando hay muchos que han hecho grandes carreras en el exterior. No todos tuvieron la posibilidad de dirigir a la selección Argentina, ni a la generación dorada de Chile".