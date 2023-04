Comparte

Este año marcará la carrera del skater nacional Marcelo Jiménez. El rider nacional se enfrentará a importantes competencias para lograr uno de los desafíos más grandes de su carrera: los Juegos Olímpicos 2024. Pero antes de iniciar de lleno su preparación y entrenamiento para este mega evento, Marcelo hará un espacio para participar en una de las competencias más significativas para él, el campeonato “Rey de Reyes”, que se disputa este fin de semana, y donde defenderá su título de actual de campeón.

Hace un año, el atleta Red Bull conseguía el primer lugar en la categoría Bowl en el “Rey de Reyes”, competencia que lo llena de emoción porque se realiza en el Parque Los Reyes, lugar donde conoció y se enamoró del skate, donde tanto el parque como las personas que ahí asisten lo han visto crecer enormemente en la disciplina: “Me siento súper bien. He estado entrenando harto en el parque. Sé que las expectativas son altas. Se viene un buen desafío, ya que el nivel estará alto con skaters nacionales e internacionales. Estoy ansioso, pero me he preparado súper bien física y mentalmente. La idea es darlo todo y defender el título”, comentó Marcelo.

Enfocado y con un gran equipo detrás, Marcelo no tendrá descanso este año y aprovechará cada oportunidad para perfeccionarse, entrenar y crecer para aumentar su nivel en un 2023 que lo enfrentará a importantes pruebas, como la del 21 al 28 de mayo, cuando el atleta viaje a San Juan, Argentina, que es la primera de las tres fechas para conseguir los apreciados puntos para entrar en los Juegos Olímpicos, y luego la participación en los Panamericanos 2023.

Repasa la entrevista de Marcelo Jiménez en EN SUS MARCAS: