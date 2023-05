Comparte

El volante de Universidad de Chile, Lucas Assadi, anticipó el duelo ante Coquimbo Unido y afirmó que saldrán con todo en busca de los tres puntos.

“Es un rival muy difícil, se hacen muy fuertes en casa y sabemos que juegan al contragolpe. Vamos a salir a ganar los tres puntos y hacerlo de la mejor manera como siempre”, dijo en conversación con los canales oficiales del club.

Sobre su presente, el joven mediocampista indicó que “me ha tocado jugar más este último tiempo, me he sentido bien. Lo que uno trabaja en la semana, esforzándose y esperando el momento. Creo que lo esperé y se me ha dado de buena manera hasta el momento”.

Por último, tuvo palabras para el microciclo sub 23 de la Roja, del cual fue parte. “Los trabajos fueron muy intensos, fue una semana muy linda. Siempre es grato ir a la selección, participar de los microciclos, de los entrenamientos. Lo valoro de buena manera porque siempre es importante estar ahí”, cerró.