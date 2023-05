Comparte

El portero de Universidad Católica, Matías Dituro, negó los rumores de su posible salida del club y aseguró estar comprometido con los objetivos del elenco cruzado.

“Estoy muy contento en el club y en la ciudad. Mi familia está muy contenta en Católica. En ningún momento conversé con el club para irme y tampoco ellos hablaron conmigo para que yo deje la institución”, dijo el capitán del cuadro universitario.

“Estamos muy felices acá, tenemos un objetivo, mantenemos el foco. Han salido varias noticias en este último tiempo que no han sido verdad y esta es una más de ellas. Yo no le doy mayor importancia”, agregó.

“La gente que me conoce y que sabe cómo soy como profesional no va a dudar de mi integridad. A Tati (Buljubasich) también le consultaron por eso y él también pudo aclararlo por parte del club. De mi parte no he hablado para dejar la institución”, sentenció.