El ex capitán de Uruguay, Diego Lugano, en entrevista con Radio Carve de Montevideo, criticó el título logrado por Argentina en Qatar 2022.

“A Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad”, dijo el exjugador de Nacional.

Para el capitán de los charrúas y campeón en la Copa América 2011 con Uruguay, la imagen del 10 de la Albiceleste tuvo mucho que ver con el título argentino. “Esto también es mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, aseguró.

Pero Lugano no se detuvo ahí. Como en sus mejores tiempos en defensa, el ex central golpeó para todos lados y apuntó contra el VAR. Para el ex Sao Paulo, “Lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente”.

“El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner cobran penal y te ganan un partido. Es un error garrafal de la FIFA. Los jugadores no tienen opinión, sí los dirigentes que nunca jugaron al fútbol”, apuntó el histórico jugador uruguayo.

En ese sentido, Lugano señaló que “el VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”.